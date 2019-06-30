شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين لاسارتي وصلاح محسن على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، جلسة مطولة مع صلاح محسن مهاجم الفريق على هامش مران الفريق الصباحي اليوم، الأحد، باستاد التتش. وتحدث لاسارتى مع صلاح محسن فى عدة أمور فنية وتعليمات خاصة منحها المدير الفنى للاعب وطالبه بتنفيذها. Advertisements ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبى بها استعدادا لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز. وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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