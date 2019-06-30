شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة زيمبابوى والكونغو الديمقراطية فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، يلتقي منتخب زيمبابوى بمنتخب الكونغو فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويدخل منتخب زيمبابوى مباراة اليوم وسط حالة من التوتر تسيطر على أجواء المعسكر، بعدما ذكرت تقارير صحفية في زيمبابوى أن لاعبى المنتخب هددوا بعدم خوض مباراة الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم أيضاً منتخبي مصر وأوغندا بسبب عدم الحصول على رواتبهم.

وتحدثت وسائل الإعلام هناك حول أن اتحاد زيمبابوى لكرة القدم عرض على اللاعبين الحصول على مبلغ 5500 دولار من أصل 12500 دولار مستحقة لكل لاعب، لكن هذا العرض قوبل بالرفض وسط تهديد من اللاعبين بمقاطعة التدريبات وعدم خوض مباراة الكونغو الديمقراطية حتى يتم تسوية المبلغ بالكامل.

في حين أكد اتحاد الكرة في زيمبابوي على عدم إنسحاب المنتخب من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأكيد على خوض المباراة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية.

على صعيد متصل، أصبحت آمال منتخب الكونغو الديمقراطية قاصرة على الحصول على النقاط الثلاث والارتقاء للمركز الثالث في انتظار نتائج باقي المنتخبات في المجموعات الأخرى، من أجل حجز إحدى بطاقات الصعود للدور الثاني ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة في السطور التالية:

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة زيمبابوي والكونغو

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ـ المنتخبان يقعان في المجموعة الأولى التي تضم مصر وأوغندا

ـ تقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي بسبب إقامة مباراة مصر وأوغندا في نفس الموعد على استاد القاهرة

ـ تتصدر مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط

ـ يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع أوغندا

ـ يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى برصيد 0 من النقاط بعد الخسارة أمام أوغندا ثم مصر بنتيجة 2/0

ـ يمتلك منتخب زيمبابوي فرصة التأهل في حالة الفوز على الكونغو