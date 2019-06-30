شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أوغندا.. ماذا قدم أجيرى مع الفراعنة فى 10 مباريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر بنظيره الأوغندى على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعدما حصد 6 نقاط بالفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب أوغندا الذى حصد 4 نقاط

ويسعى أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتى الفراعنة أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدى الفرق صاحبة المركز الثالث فى المجموعات الأخرى.

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أجيرى صاحب الـ 60 عاماً الذى تسلم المهمة فى 1 أغسطس 2018 قاد الفريق فى 10 مباريات فاز فى 8 وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وسجل 23 هدفاً واستقبل 6 أهداف.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.