شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل ينجح الفراعنة فى حل لغز الشوط الثانى أمام أوغندا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوي (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

ورغم أن منتخب مصر حقق فوزين فى المباراتين اللتان خاضهما بالبطولة على حساب زيمبابوى بهدف دون سجله تريزيجيه وبهدفين دون رد على حساب الكونغو سجلهما أحمد المحمدى محمد صلاح إلا أن الثلاثة أهداف جاءت فى الشوط الأول من عمر المباريات فلم يفلح لاعبو منتخب مصر فى التسجيل بالشوط الثانى خلال كان 2019 حتى الآن.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

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ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.