شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يسجل عمرو وردة "غياب" أمام أوغندا ويرفض ضمه لدكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو منتخب مصر تسجيل عمرو وردة، لاعب الفريق، "غياب" فى قائمة المنتخب أمام أوغندا الليلة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

ورفض مسئولو منتخب مصر وضع اسم عمرو وردة ضمن قائمة الاحتياطيين على دكة البدلاء، خاصة أن اللاعب مازال موقوفاً وفقاً لقرار اتحاد الكرة، على أن يعود للمشاركة عقب نهاية الدور الأول للبطولة.

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وكان اتحاد الكرة أعلن عودة عمرو وردة للمنتخب بعد التأكد من أن الفيديو المسرب له غير صحيح ومفبرك، بناءً على تقرير بعض الخبراء.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

وشهدت الأيام الماضية أزمة بعدما قرر مسئولو المنتخب الوطنى، استبعاد عمرو وردة قبل ساعات من خوض مباراة الكونغو الأخيرة فى الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا، لأسباب تأديبية.