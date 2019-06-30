أحمد الشناوي يعلن جاهزيته لمواجهة أوغندا فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والمنتخب الوطني، عن جاهزيته لمباراة أوغندا المرتقبة التي يخوضها الفراعنة في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.
ونشر الشناوي صورة جمعته بمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، وعلق عليها "جاهزين".
ويواجه المنتخب الوطني، منتخب أوغندا، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مباريات المجموعة الأولى.
ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.
احمد الشناوي
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