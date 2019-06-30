شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر لـ تايم سبورت: أرشح أحمد على لقيادة تشكيل المنتخب أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمر، المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، أهمية الفوز فى مباراة اليوم التى تجمع المنتخب الوطنى بنظيره الأوغندى فى منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف عمر، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، أن هناك العديد من الحسابات الفنية المعقدة التى تدور فى عقل المكسيكى خافيير أجيرى، مدرب المنتخب الوطنى، قبل مباراة اليوم، فى مقدمتها الحذر تجاه مشاركة اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء فى المباراتين الأخيرتين.

وتوقع المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى أن محمد الننى لن يبدأ المباراة بسبب حصوله على إنذار، مؤكداً أن أحمد على هداف الدورى العام مرشح للمشاركة كأساسى أمام أوغندا بدلاً من مروان محسن، مشدداً على التغييرات فى تشكيل الفراعنة سيكون فى أضيق الحدود.

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وعن تراجع مستوى عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني، أكد محمد عمر أن الالتزامات الدفاعية هى التى أدت إلى تراجع مستوى السعيد مع المنتخب، مشيراً إلى أن مباراة اليوم ستشهد تحرراً من الالتزامات الدفاعية لأكثر من لاعب وهو ما سيتحسن معه أداء المنتخب.

محمد عمر اختتم تصريحاته بأن منتخب الجزائر فاجأه بالروح التى ظهر عليها فى مباريات الكان، وكذلك منتخب السنغال رغم خسارته، ومنتخب المغرب أيضاً من أقوى المرشحين للتتويج باللقب، كما أن تونس مازالت تمتلك فرصة فى التأهل رغم سوء الأداء والنتائج.

ويواجه المنتخب الوطنى منتخب أوغندا فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، فى ختام دور المجموعات حيث يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوى 1/0، وعلى الكونغو 2/0، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثانى برصيد 4 نقاط.