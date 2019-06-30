الزمالك يحيل كهربا للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على إحالة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين في الفترة الماضية منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض.

ويتخلف اللاعب عن معسكر الفريق في قبرص، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة غدا الاثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.

يأتى خروج كهربا من حسابات جهاز الفريق الأبيض في معسكر قبرص نظرا لانقطاعه عن تدريبات الفريق وتواجده فى الساحل الشمالى طوال الفترة الأخيرة حيث ترك جهاز الزمالك ملف اللاعب إلى إدارة القلعة البيضاء لحسم مصيره إلا إنه بات خارج الحسابات الفنية بالمعسكر الخارجى. واختتم الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر أول أمس الجمعة والذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل. Advertisements وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأوليمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أول أمس الجمعة، على ملعب دريم، ضمن معسكر الفريق الأبيض. وكان مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا، كشف موقف اللاعب فى الموسم الجديد، بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلى، عقب تغيبه عن تدريبات ناديه وانقطاعه عن الحضور لمقر النادى. وقال المصدر لـ"الخليج 365": "كهربا يملك مستندات وأوراق تؤكد عدم قانونية عقد تجديده للزمالك، وبالتالى عقده ينتهى مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى، وفى حالة نجاح اللاعب فى تخليص نفسه، وذلك من خلال شكوى الزمالك للفيفا والحصول على حكم، سينتقل للأهلى على الفور بعد أن اتفق على كل البنود فى عقده الشخصى مع الإدارة الحمراء". وشدد المصدر على أن الأهلى يرحب بشدة بضم كهربا، خاصة أنه واحد من أفضل اللاعبين فى مصر حاليا، إلا أن الإدارة الحمراء لن تكون طرفاً قبل تخليص اللاعب لنفسه، وهو ما اتفق عليه كهربا مع الإدارة الحمراء.

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