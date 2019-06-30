شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتسلم تأشيرة جنش إلى ألمانيا.. والسفر خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أنه سيتسلم تأشيرة سفر محمود جنش حارس الزمالك إلى ألمانيا اليوم، على أن يطير الحارس خلال 48 ساعة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس.

وكان جنش قد رفض مغادرة معسكر الفراعنة، وطلب الاستمرار حتى موعد سفر إلى الخارج لإجراء الجراحة فى وتر أكيليس، بعدما نظم المنتخب حفل وداع له أمس بفندق الإقامة، إلا أن الحارس رفض مغادرة الفندق وطلب الاستمرار حتى موعد السفر للخارج لإجراء العملية الجراحية.

Advertisements

ورضخ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لرغبة جنش وقرر بقاءه فى معسكر الفراعنة حتى موعد سفر، ويسعى جنش لدعم زملائه فى المنتخب خلال المباريات المقبلة قبل بدء رحلة السفر لإجراء الجراحة فى وتر أكيليس الذى تعرض للقطع فى مران الفراعنة مساء الجمعة .ويخوض المنتخب الوطنى فى التاسعة مساء اليوم ،الأحد،مباراة هامة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.