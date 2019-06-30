ثنائي مصري ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي للاعبي الجولة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2019، والذي شهد تواجد لاعبين اثنين من المنتخب المصري.

واستطاع المنتخب المصري أن يتغلب على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد أحرز أحدهما أحمد المحمدي قائد الفريق، وفي الجانب الأخر تألق محمد الشناوي وحافظ على نظافة الشباك.

وتواجد ثنائي أخر من منتخب جنوب إفريقيا في التشكيل المثالي وهو المدافع هلانتي، وجناح الفريق بيرسي تاو.

وتكون التشكيل المثالي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مصر).

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الدفاع: أحمد المحمدي (مصر) جوسياه أوميريو (نيجيريا) رازاكاناتينانيا (مدغشقر) هلانتي (جنوب افريقيا).

الوسط: بيرسي تاو (جنوب افريقيا) ليليملريترا (مدغشقر) ساماسيكو (مالي) كارورو (زيمبابوي).

الهجوم: يوسف النصيري (المغرب) أولونجا (كينيا).

وتختتم مباريات المجموعة الأولى اليوم الأحد بلقاء منتخب مصر مع أوغندا باستاد القاهرة، والكونغو الديمقراطية مع زيمبابوي في الدفاع الجوي، في التاسعة مساء اليوم.

وعلى استاد الاسكندرية يختتم منتخب نيجيريا المجموعة بمواجهة مدغشقر، بينما يلتقى منتخبا غينيا وبوروندي على ستاد السلام في السادسة مساءًا.