ناجي يوجه رسالة لجنش بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، رسالة لمحمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفراعنة وفريق الزمالك بعد إصابته.

وكان جنش تعرض للإصابة في معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمباراة أوغندا في إطار كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا بمصر.

وكتب ناجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"حزين على إصابة جنش، كلامي ليس لأنك حارس مميز لكن كل اللي تابعك يعرف انك حارس كبير".

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وواصل :"كلامي على جنش لأنه انسان طيب وجدع، ربنا يكرمك وترجع أحسن من الأول، مفيش حد مبيحبكش وانت تستاهل كل الحب".

وكشف طبيب فريق نادي الزمالك محمد أسامة في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن جنش سيجري عملية جراحية في ألمانيا على أن يتراوح مدة غيابه بين 4 وحتى 6 أشهر.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأوغندي مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط يليله كل من أوغندا بأربع نقاط ثم منتخب زيمبابوي بنقطة وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بدون نقاط.