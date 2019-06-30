قبل مباراة مصر وأوغندا.. نقل شاشات عرض أمم أفريقيا من موقعها في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت الوحدات المحلية بمركزي الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، في نقل شاشات العرض العملاقة من الميادين العامة إلى داخل الساحات الشعبية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لتفادي حدوث تكدسات مرورية في مواقع عرض الشاشات، وذلك قبل لقاء مصر مع أوغندا.

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة مباريات كأس أفريقيا ودعم المنتخب الوطني بجانب فتح القاعات المكيفة بديوان عام المحافظة والمراكز الاستكشافية للعلوم بالداخلة والخارجة وقاعات مراكز الشباب.

أكد "الزملوط" أن المحافظة استعدت لاستقبال البطولة بتجهيز 7 شاشات عملاقة لإذاعة المباريات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، والتي تتواجد بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة في (الممشى السياحي - السينما - ميدان الساعة وجرى نقلها داخل الساحة الشعبية - ميدان الشعلة) في مركز الخارجة، وشاشة في مركز باريس وأخرى في الداخلة وجرى نقلها أيضًا داخل الساحة بمدينة موط والفرافرة بالإضافة إلى تجهيز 6 مراكز شباب على مستوى المحافظة وتزويدها بشاشات عرض.