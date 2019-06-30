مصدر: الزمالك يقرر إحالة كهربا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أن النادي استقر على إحالة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، للتحقيق بسبب انقطاعه عن التدريبات.

ويغيب كهربا عن تدريبات الزمالك لمدة أسبوعين منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري المصري بعد كأس الأمم الأفريقية.

وسيتخلف اللاعب عن معسكر الفريق في قبرص، حيث من المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة غدًا الإثنين ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام.

يُذكر أن رئيس الزمالك قال في تصريحات سابقة إنه قد يسمح برحيل كهربا إذا رغب في مغادرة صفوف الفريق بشرط إعارته بأربعة ملايين يورو أو بيعه نهائيًا بـ20 مليون يورو.