خطوة رسمية جديدة من الأهلي لإتمام صفقة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كلّف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، بتولي مهمة إتمام صفقة رمضان صبحي للإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الأحمر في الموسم الجديد (2019-20).

رمضان صبحي يلعب معارًا للأهلي من هدرسفيلد الإنجليزي، ومن المقرر أن تنتهي إعارته مع الأحمر غدا الإثنين 1 يوليو، مع العلم أن اللاعب يغيب عن منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب كلف مرتجي بالسفر إلى إنجلترا رفقة نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع هدرسفيلد لاستمرار اللاعب مع الفريق.

وأضاف الموقع مساء اليوم الأحد أن قرار الخطيب جاء ترجمةً لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه، وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادي الإنجليزي.

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ويرغب الأهلي في التوصل لاتفاق منطقي بخصوص الشروط المالية، خاصةً أن هناك وقت يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين، وفقًا لما أكده الموقع الرسمي للنادي.

وأتم الموقع: "لذلك قرر محمود الخطيب تكليف مرتجي صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب، في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات".

وعلم الخليج 365 أن الأهلي عرض على هدرسفيلد 750 ألف جنيه إسترليني لاستعارة رمضان صبحي لمدة موسم، ولكن النادي الإنجليزي طلب الحصول على أربعة ملايين إسترليني (طالع التفاصيل).

يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا يلعب بصفة أساسية مع الأهلي، إذ خاض 23 مباراة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين منذ انتقاله للأحمر في يناير الماضي.