بالفيديو.. ماتيو.. "العاق الصغير" الذي انتزع الأضواء من ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - "عندما نلعب في المنزل، يقول لي أنا ليفربول الذي هزمك، وأنت برشلونة، وفي مرة أخرى قال أنا فالنسيا الذي هزمك، ليس هذا فحسب، عندما يسجل ريال مدريد أهدافًا يصرخ ويقول هدف لمدريد، لكي يضايق أخيه تياجو" هكذا تحدث الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نجله الصغير ماتيو، الذي أصبح حديث العالم مؤخرًا، وخطف الأضواء من والده.

لم يكمل تياجو عامه الرابع، إلا أنه أصبح نجمًا يجذب الكاميرات أينما ظهر، بفضل خفة الظل الكبيرة التي يتمتع بها، والمشاكسات التي كشفها والده في مقابلة تليفزيونية قبل انطلاق منافسات كوبا أميركا، الجارية حاليًا بالأراضي البرازيلية، والتي جعلت النجل الأوسط لنجم نجوم منتخب الأرجنتين هدفًا لوسائل الإعلام في البطولة.

أصبح ماتيو بطلًا لـ "الكوميكس" خلال منافسات كوبا أميركا، خاصة بعدما خسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي في مواجهته الافتتاحية، ليقوم البعض بصناعة صور عن طريق الـ "فوتوشوب" يظهر بها تياجو مرتديًا قميص كولومبيا.

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تصريحات ميسي كانت مفاجأة بشأن "مكايدات" ماتيو لوالده، إلا أنها لم تكن على نفس القدر من المفاجأة بشأن الروح المميزة للطفل الصغير، حيث نشر ميسي وزوجته أنتونيلا مقاطع فيديو لماتيو، تظهر بعض لقطاته الطريفة في المنزل.

الظهور الملفت الأول لتياجو كان عقب نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي فاز به برشلونة على ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف عام 2017، ليُتوج باللقب، وانتزع ماتيو قلوب متابعي المواجهة عندما منحه أخوه الكأس الصغير الذي حصل عليه والده، ليحاول ماتيو الشرب من الكأس ببراءة شديدة.

تركيز العدسات على ماتيو في مدرجات ملاعب كوبا أميركا ساهم في انتشار العديد من الصور المميزة ومقاطع الفيديو التي لا يتوقف فيها الطفل المثير عن مشاغبات جعلته نجمًا حقيقيًا، حيث تسبب في بكاء أخيه تياجو بعد دهس يده أثناء اللعب بجواره خلال مواجهة الأرجنتين وفنزويلا، كما "خطف" الهاتف المحمول لأحد الأشخاص بجواره خلال اللقاء ذاته.