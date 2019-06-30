الزمالك يستقر على مخاطبة فيفا للحصول على حقوقه بعد إصابة جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

استقر مسؤولو نادي الزمالك على مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم لطلب الحصول على تعويض من "فيفا" بسبب إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر.

وتعرض جنش حارس الزمالك للإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تدريبات الفريق يوم الجمعة الماضي، استعدادًا لمواجهة أوغندا في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليًا في مصر، وقد تصل فترة غياب الحارس إلى ستة أشهر.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك -رفض ذكر اسمه- أنه من حق النادي الحصول على تعويض من الفيفا، وفقا لبرنامج حماية اللاعبين الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء اليوم الأحد: "برنامج حماية الأندية يعطي الحق للنادي بالمطالبة بتعويض بسبب إصابة لاعبه مع المنتخب".

واقعة مروان محسن

كان "يلا كورة" أول من عرّف مسئولي كرة القدم المصرية بإمكانية الحصول على راتب اللاعبين المصابين من الاتحاد الدولي، بعدما قدم الفكرة واستطاع النادي الأهلي أن يحصل من خلالها على راتب مروان محسن بعد إصابته في كأس الأمم الإفريقية 2017. (طالع التفاصيل)

وتحرك الأهلي قبل عامين عقب تقرير نشره "يلا كورة" واستطاع أن يحصل على التعويض الذي ينص عليه البرنامج. (طالع التفاصيل)

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