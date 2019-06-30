حسناء روسية تتلقى دعوة لمعايشة ليونيل ميسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت المغنية ​​الروسية، أولغا بوزوفا، عرضا بمعايشة لمدة يومين لحياة لاعبي الفريق الكتالوني لكرة القدم برشلونة، وذلك من قبل العلامة التجارية للأجهزة المنزلية “Beko”، الراعي الرسمي للفريق.

شركة “بيكو” وجهت رسالة للحسناء الروسية قالت فيها: نحن معجبون، كونك تحظين بمتابعة نحو 16 مليون شخص، تقومين بعمل مشاريع اجتماعية.. تدعوك “بيكو” للعيش لمدة 48 ساعة حياة لاعبي نادي برشلونة العريق، لتظهري من خلال تجربتك الشخصية، قوة التحمل والمثابرة والتصميم التي يحتاجها الرياضيون المحترفون.

المغنية الروسية علقت على عرض “بيكو” بالموافقة على شروطها، قائلة: “شكرا لدعمكم أنا أتفق معك ومستعدة لأن أصبح مثالا لشعبي، لذلك أقبل دعوتكم.. ارسلوا التفاصيل.

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ووفقا لإعلان صادر عن الشركة فإنه “سيكون بإمكان أولغا بوزوفا، اعتبارا من يوم السبت 29 يونيو الجاري، تقمص دور لاعبة كرة قدم محترفة.

الشركة الراعية “للبرسا” أوضحت أن أولغا بوزوفا مستعدة للالتزام التام بالنظام اليومي لليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، والنهوض المبكر والتدريبات المرهقة والالتزام بجميع الفروق الدقيقة في الجدول الضيق للاعبي برشلونة لكرة القدم، مستعدة للقيام بكل ذلك لتحفيز معجبيها.

ونقل موقع “تشمبيونات” الرياضي الروسي عن مقدمة البرامج والمغنية بوزوفا، قولها: لقد حدث كل ذلك بسرعة كبيرة، وأنا شخصيا لم أستوعب كيف سيكون كل ذلك، لكن الفكرة أعجبتني حقا.. لقد ولدت في مدينة سان بطرسبورغ، نحن جميعا نحب كرة القدم منذ الطفولة ونشجع فريق زينيت. كما يعلم الجميع أنه من بين الفرق الأخرى، كنت من عشاق برشلونة منذ الطفولة، لذا سيكون من دواعي الشرف العظيم أن أقضي 48 ساعة مع اللاعبين.

وأضافت قائلة: الأهم من ذلك كله أود أن ألعب، بالطبع، مع ميسي وبيكيه، ولكنني أحترم حقا جميع لاعبي هذا النادي العريق، لذلك من الرائع التواجد هناك.