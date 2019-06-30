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حسم موقف خالد بوطيب من مواجهة جنوب أفريقيا اليوم

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الألمانية د.ب.أ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الجهاز الطبي للمنتخب المغربي مساء اليوم الأحد الموقف النهائي للمهاجم خالد بوطيب، من اللحاق بمواجهة جنوب أفريقيا المقرر لها مساء غدًا الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

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وتعرض لاعب الزمالك خالد بوطيب لإصابة في الركبة، وتم استبعاده من مواجهة كوت ديفوار الماضية، والتي فاز فيها منتخب المغرب بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يخضع بوطيب لاختبار نهائي في تدريبات اليوم قبل مواجهة منتخب الأولاد في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

وتتصدر المغرب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط يليها منتخبي كوت ديفوار وجنوب افريقيا برصيد ثلاث نقاط ويتذيل المنتخب الناميبي المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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