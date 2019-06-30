شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: «الشناوي» يقدم أداءً مميزًا.. ويجب الفوز على أوغندا لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة أوغندا المرتقبة أمام منتخبنا الوطني في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى بمباريات أمم أفريقيا، التي تنظمها مصر وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

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وأضاف سليمان، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم؛ من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى دور الـ16، خاصة أن الخسارة ــ لا قدر الله ــ تمنح أوغندا صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط».

وأوضح سليمان أن منتخبنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ولكنه في حاجة إلى تقديم أداء جيد لأكثر من هدف؛ الأول هو طمأنة الجماهير المصرية المتخوفة من مستقبل الفراعنة في هذه البطولة بعد اهتزاز المستوى في أول مباراتين أمام زيمبابوي والكونغو؛ بجانب توجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بشأن قدرة منتخبنا على استكمال مشوار البطولة بنجاح؛ من أجل استعادة عرش أفريقيا.

وأشار مدرب حراس المرمى بالأهلي، إلى أنه على تواصل شبه يومي مع محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخبنا الوطني من أجل تقديم الدعم له في رحلته مع المنتخب في البطولة، مؤكداً أن الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد من أجل استكمال مشوار البطولة بنجاح، مؤكدًا أن اللاعب قدم مستوى جيدا في أول مباراتين وكان موفقا في التعامل مع أغلب الكرات التي وصلته باستثناء بعض الأمور المقبولة في اتخاذ بعض القرارات.