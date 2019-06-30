شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد الجمعة موعدًا للسفر إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، موعدا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويشهد معسكر الأهلي المرتقب في إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.
وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم وغدا على فترتين صباحية ومسائية.
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