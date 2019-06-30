شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب أفريقيا: المغرب منتخب قوي جدًا.. ودفاعنا سيقودنا للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الإنجليزي ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، صعوبة مواجهة المغرب غدًا الإثنين على ملعب السلام، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بمنافسات كأس أمم أفريقيا في مصر.

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وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد: «نعلم أن المغرب فريق قوى جدًا، ويحظى بخبرة عالية للغاية، ولكن سنفعل كل ما بوسعنا للفوز بالنقاط الثلاث والتأهل لدور16 من البطولة».

وأضاف: «المغرب فريق منظم جدًا ومرن، ويجب أن يبذل لاعبونا قصارى جهدهم، إذا دعمنا دفاعنا يمكننا الفوز».

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب أفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.