شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوت ديفوار: هدفنا الذهاب بعيدًا في أمم أفريقيا وحصد لقبها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إبرهيما كامارا، إن لقاء فريقه غدًا الإثنين أمام ناميبيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، يتسم بالصعوبة.
وقال إبراهيما كامارا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة الرابعة إلى الدور التالي.
وأوضح كامارا أن هدف فريقه ليس الفوز والصعود فقط، بل أيضًا الذهاب بعيدًا في البطولة، وربما الفوز باللقب.
وأكد كامارا أنه سيجري بعض التغييرات في تشكيل منتخب كوت ديفوار غدا أمام ناميبيا وأنه سيدفع بدم جديد في الفريق حتي يمنح الفرصة للاعبين آخرين لتقديم مستوي مميز مشيرا إلى أنه سيركز في التشكيل على الشق الهجومي من أجل الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط.
وأشار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إلى غياب سيرجي اورييه عن مباراة الغد بسبب الإصابة.
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