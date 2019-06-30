شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السنغال: لا بديل أمامنا سوى الفوز على كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه يتطلع إلى الفوز على كينيا غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأحد: «لا بديل أمام فريقي سوى الفوز على كينيا لحسم الصعود رسميًا من المجموعة».

وأعرب سيسيه عن حزنه لخسارة فريقه أمام الجزائر.

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وكشف سيسيه أنه لن يجري تغييرات جذرية على التشكيل في لقاء كينيا وسيحافظ على القوام الأساسي.

وأوضح سيسيه أن منتخب السنغال يعاني من إصابات في صفوفه، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة باقي اللاعبين على القيام بالمهمة.

كما أكد سادا تيوب لاعب منتخب السنغال، أن منتخب بلاده يرفع شعار لا بديل عن الفوز على كينيا، موضحًا أن هناك حالة من التركيز لدي اللاعبين من أجل حصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة أمام الجزائر.

وشدد تيوب على أن منتخب السنغال لن يفرط في هذه المباراة الهامة.

ويحتل منتخب السنغال المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من الفوز على تنزانيا 2 /صفر والخسارة أمام الجزائر بهدف دون رد.