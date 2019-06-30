شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ناميبيا: فخور بفريقي رغم خسارة مباراتين.. وسنلعب أمام كوت ديفوار للفوز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا، أنه فخور بفريقه رغم الخسارة أمام المغرب وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.
وقال مانيتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ناميبيا أمام كوت ديفوار غدا الإثنين، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة: «أي مدرب لا يريد أن يخسر ويسعي دائمًا إلى الفوز وأنه كان يلعب مباراتيه أمام المغرب وجنوب أفريقيا من أجل الفوز ولكنه خسر».
وأوضح ريكاردو أنه رغم خسارة فريقه في أول مباراتين لكنه فخور بلاعبيه وأنهم قدموا أداء جيد في هذه المباريات.
وشدد ريكاردو أن لقاء فريق أمام كوت ديفوار سيكون مختلفا وأن منتخب ناميبيا سيلعب من أجل الفوز ومحاولة معالجة السلبيات التي ظهرت في لقائي المغرب وجنوب أفريقيا.
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