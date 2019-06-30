شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، موعدًا لإقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها بعد، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

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وتشهد الساعات القادمة تحديد اسم الطرف الثاني للمباراة الودية التي تأتي بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق قبل معسكر إسبانيا القادم.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الأول الجمعة.

وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية.