شكرا لقرائتكم ياسر ريان يعلق على مواجهة الفراعنة وأوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان نجم الاهلى السابق فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت " ، أن المنتخب لابد أن يحقق ألفوز فى لقاء الليلة أمام أوغندا فى ختام الدور الأول ليعطى مردود قوى لباقى المنتخبات بعد تصدره للمجموعة الأولى فى دور المجموعات .

و أشار ريان إلى أن الضغط الجماهيرى على ألفراعنة سلاح ذو حدين ، مؤكدا على أن عامل الضغط النفسى السبب فى تواضع أداء منتخب مصر أمام زيمبابوى والكونغو فى أول وثان لقاءات الدور التمهيدى .

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ويتصدر ألفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد ألفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوإلى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة وأحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل ألفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه ألفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير ألفنى للمنتخب لتحقيق ألفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة ألفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتى ألفراعنة أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها ألفراعنة ألفوز 1/0 و2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء ألفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدى ألفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.