جون أنطوي يقترب من الزمالك...

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جدة - عمرو شويل طلب مسئولو المقاصة من نادي الزمالك الحصول علي خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض المنتهي إعارته للوحدة السعودي مقابل انتقال أنطوي للزمالك في صفقة تبادلية.
جاء ذلك بعد رغبة مسئولو الزمالك لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي في الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومي منذ ضمه من الأهلي.
وتتوقف حاليا المفاوضات في تلك الصفقة حول رؤية الجهاز الفني للزمالك في عدم عودة كاسونجو في الموسم المقبل وضم أنطوي بدلا منه من عدمه بجانب استطلاع رغبة اللاعب الكونغولي حول انتقاله للمقاصة من عدمه.
ويأمل مسئولو النادي الفيومي في إتمام الصفقة وتسهيل الأمور أمام الأبيض خاصة إن المقاصة يرغب في ضم أكثر من لاعب من القلعة البيضاء علي سبيل الإعارة بعيدا عن صفقة أنطوي.
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