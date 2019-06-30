شكرا لقرائتكم اخبار الأهلى اليوم الأحد 30-6-2019.. عن هدية اتحاد الكرة للقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلى اليوم عن مواصلة الفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المصرى بعد منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر وحتى 19 يوليو المقبل.

اخبار الاهلي اليوم عن لإقامة ودية الأربعاء المقبل





اخبار الاهلى اليوم عن قرار الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى بالتدريب اليوم وغدا على فترتين صباحية ومسائية، وإقامة مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل، قبل سفر الفريق إلى إسبانيا الجمعة المقبل، لخوض معسكر إعداد يتخلله عدة مباريات ودية، لتجهيز الفريق للمرحلة المهمة المقبلة، وتشهد الساعات المقبلة تحديد اسم الطرف الثانى للمباراة الودية التى تأتى بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق.

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اخبار الأهلي اليوم عن هدية الجبلاية للمارد الأحمر





اخبار الأهلى اليوم عن منح مسئولى اتحاد الكرة النادى الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020، ويملك الأهلى فى قائمته 4 لاعبين أجانب، وسيكون غير مضطر للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال الاستقرار على التعاقد مع أجنبى جديد، نظراً لإمكانية اعتبار التونسى على معلول أو زميله المغربى وليد أزارو كلاعب محلى فى الموسم الجديد.

وتشهد الساعات المقبلة تحديد اسم الطرف الثاني للمباراة الودية التي تأتي بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق قبل معسكر إسبانيا المقبل.

اخبار الاهلي اليوم عن جلسة لاسارتى مع صلاح محسن





اخبار الأهلي اليوم عن عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع صلاح محسن لاعب الفريق، عقب انتهاء المران الصباحى اليوم الأحد، تضمنت الحديث عن بعض الأمور الفنية، وتحفيزه على تقديم كل ما لديه، كما وعده باتاحة الفرصة له للمشاركة مع الفريق بشرط جاهزية اللاعب الذى أكد أنه سيبذل مجهودا مضاعفا لحجز مكان فى التشكيلة الأساسية.