شكرا لقرائتكم محمد محسن أبوجريشة: مواجهة أوغندا صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق أن مواجهة الفراعنة لمنتخب أوغندا ليست سهلة ، فى ظل مواجهة فريق منظم فى خطوطه الدفاعية و الهجومية ، والتي من المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد ، فى ختام الدور التمهيدى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل

و قال أبو جريشة فى تصريح لـ اليوم السابع أن منتخب مصر يحتاج إلى تخطى عقبة أوغندا من أجل الصعود كأول المجموعة الأولى .

و أشار أبو جريشة إلى أن منتخب أوغندا يتميز بالتنظيم الدفاعى و الهجومى ، مؤكدا على أنه كان يرى أن يجرى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب تغيير واحد فى التشكيل أو أثنين .

Advertisements

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.