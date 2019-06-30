شكرا لقرائتكم تعرف على موعد سفر الأهلي لمعسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني يوم الجمعة القادم، موعدا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويشهد معسكر الأهلي المرتقب في إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا.

وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث قرر الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى خوض المران اليوم على فترتين صباحية ومسائية.

يذكر أن الأهلى يستعد للسفر إلى إسبانيا الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة.