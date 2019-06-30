شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الأحد 30-6-2019.. عن فشل صفقة القرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم عن رد رئيس الأبيض عن الأخبار المتداولة حول انتقال محمود كهربا لاعب الفريق للنادى الاهلى، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مضيفا أن عقد اللاعب ممتد لثلاثة مواسم مقبلة مع القلعة البيضاء.

اخبار الزمالك اليوم عن فشل صفقة القرن





اخبار الزمالك اليوم عن تأكد فشل صفقة انتقال اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، إلى الزمالك خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الهلال السعودي، بعدما رفض الأبيض عرض الهلال بإجراء صفقة تبادلية مع التونسي الدولي فرجاني ساسي، مقابل اللاعب المغربي، وهو ما عجل بفشل الصفقة التى تقترب من الوداد المغربى خلال الميركاتو الحالى.

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اخبار الزمالك اليوم عن اقتراب أحداد من الرحيل





اخبار الزمالك اليوم عن انتظار المغربى حميد أحداد قرارا رسميا برحيله عن صفوف القلعة البيضاء بعدما تأكد من رغبة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال في رحيله وعدم تواجده مع الفريق الموسم المقبل، والتعاقد مع مهاجم إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

اخبار الزمالك اليوم عن بدائل جنش فى حراسة المرمى





اخبار الزمالك اليوم عن بحث مسئولى الأبيض عن تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل، بعد الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق في معسكر المنتخب الوطني الحالي بقطع في وتر أكيليس، ووضع الأبيض 3 حراس للتعاقد مع أحدهم وهم: محمد عواد حارس الإسماعيلى، محمد أبو جبل حارس سموحة، أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة.

اخبار الزمالك اليوم عن رفض عطوة العودة لمصر





اخبار الزمالك اليوم عن رفض نادى الرائد انتقال المدافع المصرى محمد عطوة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لتمسك إدارة الرائد باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده في يناير المقبل، كما أن عطوة رفض التوقيع للأبيض لأنه يرغب في البقاء ضمن صفوف الرائد للموسم الثالث على التوالي.