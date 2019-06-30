شكرا لقرائتكم المقاولون يواصل التدريبات فى الإسكندرية استعدادا للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب اللاعبين للدخول في معسكر مغلق صباح أمس السبت، حيث عاد لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات في بداية الأسبوع الماضي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت في الدوري العام.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب معسكره في مدينة الإسكندرية اليوم الأحد، ضمن أستعداد ذئاب الجبل لمواجهة النادي الأهلي في ختام مسابقة الدوري العام.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدوري العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 19 يوليو المقبل.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربي السابق ومحمد عصام الجناح المصري المحترف سابقا في فنلندا، ووقع فاروق على عقد لمدة موسمين بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادي وعماد النحاس المدير الفني كما وقع محمد عصام على عقد لمدة 4 مواسم في صفقتي انتقال حر بالنسبة للاعبين.

كما انهى مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب اجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية، واتم المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادي اجراءات ضم اللاعب بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.