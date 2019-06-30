شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض ودية الأربعاء المقبل استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للأهلي موعد إقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها بعد، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو المقبل.

وتشهد الساعات القادمة تحديد اسم الطرف الثاني للمباراة الودية التي تأتي بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق قبل معسكر إسبانيا القادم.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الأول الجمعة.

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وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم الأحد علي فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والمرتقب إقامتها بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.