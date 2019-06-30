شكرا لقرائتكم المسحل: الجمعية العمومية ستختار أعضاء لجان الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي الجديد أن الجمعية العمومية للاتحاد ستزكي أو تختار أعضاء اللجان، مشيراً إلى أن التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب السعودي سيتم خلال وقت أقصاه نهاية شهر يوليو المقبل.

وزكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، المسحل، يوم السبت ليكون رئيساً لمجلس الإدارة حتى 2023.

وقال المسحل في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": سأمنح الجمعية العمومية حقها لتزكية أو ترشيح أعضاء اللجان وهذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي. وواصل: نتمتع بدعم كبير من القيادة، وسنستفيد من التجارب السابقة، كما سنحاول الاستفادة من برامج الاتحادين الدولي والآسيوي التطويرية.

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وحول اختيار الأعضاء، أجاب المسحل: اخترت الأعضاء بناء على تجاربهم السابقة، كما أن العناصر الجديدة لديها خلفية إدارية مميزة، وأنا متأكد بأنهم سيقدمون الإضافة، على أن يتم توزيع أغلب مهام الأعضاء في اجتماع الأسبوع المقبل.

ورداً على سؤال حول موعد مباراة السوبر بين النصر والتعاون، أجاب المسحل: المباراة أصبحت منذ عامين تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة، وسننسق معها لإيجاد موعد مناسب، كون المسابقات الآسيوية ستنطلق في بداية أغسطس.

وعن التعاقد مع مدرب، قال: سيتم التعاقد مع مدرب جديد قبل نهاية شهر يوليو على أبعد تقدير، أنا حريص على أن يتابع مباريات الفريق السعودية آسيويا، وسأستلم الملفات التي بدأت إدارة لؤي السبيعي بمفاوضتها.