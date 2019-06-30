شكرا لقرائتكم لاعب عراقي يسقط مغشياً عليه.. ومطالبات بوقف مباريات "الظهيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تزايدت المطالبات بعدم لعب مباريات الدوري العراقي في فترة الظهيرة بعد سقوط لاعب نادي الصناعات مغشياً عليه بسبب درجة الحرارة العالية. وتلعب مباريات في الدوري العراقي في فترة الظهيرة وحينها تكون درجة الحرارة تلامس الأربعين درجة مئوية، وذلك بسبب عدم امتلاك ملاعب بعض الأندية إنارة ليلية، لكن المطالبات بتغيير جدولة المباريات تزايدت بعد حالة الإغماء التي تعرض لها اللاعب، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة في بغداد خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 45 درجة مئوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعب عراقي يسقط مغشياً عليه.. ومطالبات بوقف مباريات "الظهيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.