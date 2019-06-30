شكرا لقرائتكم "الانضباط" ينهي مشاركة أكثر من لاعب في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر عدداً كبيراً من الأزمات أدت إلى استبعاد لاعبين بسبب مشاكل انضباطية، وبعضهم حرمته الإصابة من مواصلة المشوار.

واستحوذ المصري عمرو وردة على اهتمام وسائل الإعلام في الأيام الماضية بعد خروج فيديو فاضح له ليتم استبعاده من قائمة المعسكر، قبل أن يتدخل محمد صلاح وبقية اللاعبين ليتم اقتصار العقوبة على مباريات الدور الأول، بينما انتهى مشوار الحارس محمود عبدربه "جنش" بسبب الإصابة.

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وصفع أداما نياني مهاجم مالي قائده عبدولاي ديابي بسبب مشادة بينهما بسبب عدم التزام الأخير بالدور لدى مصفف الشعر، وجاء القرار بإبعاده من قائمة المنتخب.

وخلال المعسكر التحضيري للجزائر، أثارت لقطة لهاريس بلقبلة الكثير من الجدل، خصوصا بعد انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم اعتذار اللاعب علانية إلا أن جمال بلماضي كان قد اتخذ قراره بإبعاده من المنافسة وتعويضه بآندي ديلور.

كما أعلن الاتحاد الكاميروني استبعاد المهاجم جويل تاغوي من قائمته، بعد الإصابة التي تعرض لها في القلب خلال المعسكر التحضيري، وأشارت التقارير الطبية إلى استحالة مشاركة اللاعب لخلل في شريانه التاجي.