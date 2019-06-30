الفراعنة على موعد الليلة لتأمين صدارة المجموعة في مباراة أوغندا تعرف على أدق تفاصيل اللقاء الهام

يدخل منتخب مصر الليلة مواجهته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، عندما يلاقي منتخب أوغندا في التاسعة مساء الليلة الأحد 30/6/2019 على أرض أستاد القاهرة الدولي، ويسعي المنتخب المصري بالفوز أو التعادل على أقل تقدير لتأمين صدارة المجموعة الأولى، لتسهيل مهمة الفريق في دور ال16 ليضمن المنتخب أن يلاقي إحدي الفرق صاحبة المركز الثالث في المجموعات الأخري.

استقر المدير الفني للمنتخب المصري خافير أجيري على عدم إجراء تغيرات كبيرة في الفريق في مواجهة الليلة، والتغير الذي يمكن أن يحدث الليلة هو راحة بعض الاعبين المهددين بالإنذار الثاني، وهم محمود علاء ومحمد النني وعلي غزال.

موقف المجموعة الأولي قبل مواجهة مصر وأوغندا الليلة

يتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى قبل مواجهة الليلة برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوزين على زيمبابوي والكونغو، ويأتي في المركز الثاني منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط من الفوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي، ويحل ثالثاً منتخب زيمبابوي برصيد نقطة واحدة من التعادل مع أوغندا، وفي زيل المجموعة منتخب الكونغو بدون نقاط.

Advertisements

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري اليوم

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، دونجا، عبدالله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن “تريزيجيه”.

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا.

تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة وحكم المباراة

طرفي اللقاء موعد اللقاء القنوات الناقلة للقاء حكم اللقاء ملعب اللقاء مصر * أوغندا التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية قناة تايم سبورت التردد الأرضي ، قناة بي إن سبورت ماكس HD1 الحكم السنغالي “ماجيتي نداي” استاد القاهرة الدولي

الاعبون المهددون بالإيقاف عن مباريات الدور ثمن النهائي

هناك ثلاث لاعبون مهددون بالغياب عن منتخب مصر في دور ال16، في حال حصولهم على إنذار ثاني، وحسب لائحة البطولة من يحصل على إنذارين يتم إقافه مباراة وتشطب الإنذارات في الأدوار التالية، والاعبون هم ( محمد النني، علي غزال، محمود علاء).

معلق المباراة على قناة تايم سبورت التردد الأرضي

أسندت ادارة قناة تايم سبورت، التعليق على المباراة للمعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.

وفي نهاية المقال نتمني الفوز للمنتخب المصري وتأهله أول مجموعته ومشاهدة مباراة قوية وممتعة.