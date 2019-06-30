تعرف على موعد مباراة مصر وأوغندا بأمم إفريقيا اليوم الأحد 30/6/2019 والقنوات الناقلة لها

لقاء جديد يستعد له منتخب مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو.

ويخوض منتخبنا الوطني لقاء أوغندا الليلة وهو محتل لصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو، ويليه أوغندا برصيد 4 نقاط، وزيمبابوي بنقطه وحيده.

ويخوض المنتخبان لقاء الليلة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تقوم قناة تايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له عبر التردد الأرضي لها.

ويبذل المدير الفني للمنتخب الوطني، خافيير أجيري قصاري جهده للفوز باللقاء وتصدر الترتيب بالمجموعة، وذلك في إطار تسهيل المهمة على المنتخب الوطني بدور الـ16.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الفراعنة اليوم إراحة مروان محسن وإجراء بعض التغييرات الطفيفة في قائمة الفريق.