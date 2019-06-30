كوكا يقود هجوم الفراعنة في لقاء أوغندا بديلا لـ”مروان محسن”

صرح الجهاز الفني لمنتخب مصر مشيرا إلى الدفع باللاعب أحمد حسن كوكا في قيادة هجوم المنتخب في لقاء أوغندا المقرر له في التاسعة من مساء اليوم الأحد، والذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019.

وأضاف الجهاز الفني للفراعنة معلنا عن إراحة طارق حامد بعد الإنذار الذي حصل عليه مؤخرا، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في إراحة اللاعب بدنيا بعد المشاركة بين صفوف المنتخب والزمالك أساسيا خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي: