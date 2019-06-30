شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة جنوب أفريقيا يشيد بإمكانيات مصر فى استضافة الكان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، على الأجواء فى معسكر منتخب جنوب أفريقيا المقام على ملعب النادى.

وتواجد وفد رسمى من إدارة النادى بصحبة اللواء نبيل سلامة، لزيارة معسكر "الباڤانا باڤانا" بملعب إيروسبورت، والذى يستضيف تدريبات الفريق خلال بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.

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وتابع وفد نادى إيروسبورت التدريبات الخاصة بالفريق استعداداً لمواجهة منتخب المغرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات والمقرر لها غدا.

وعقد سلامة جلسة سريعة مع رئيس بعثة جنوب أفريقيا، والذى عبر عن رضاه التام بالإمكانيات التى أتيحت لهم فى المعسكر من ملاعب التدريب إلى صالة الجيمانزيوم وغرف الاجتماعات، وتمنى اللواء نبيل سلامة التوفيق للفريق الضيف فى المباريات المقبلة بالبطولة.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مناصفة مع كوت ديفوار فى المركز الثانى، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.