شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة جنوب أفريقيا يشيد بإمكانيات مصر فى استضافة الكان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن اللواء نبيل سلامة، رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، على الأجواء فى معسكر منتخب جنوب أفريقيا المقام على ملعب النادى.
وتواجد وفد رسمى من إدارة النادى بصحبة اللواء نبيل سلامة، لزيارة معسكر "الباڤانا باڤانا" بملعب إيروسبورت، والذى يستضيف تدريبات الفريق خلال بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.
وتابع وفد نادى إيروسبورت التدريبات الخاصة بالفريق استعداداً لمواجهة منتخب المغرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات والمقرر لها غدا.
وعقد سلامة جلسة سريعة مع رئيس بعثة جنوب أفريقيا، والذى عبر عن رضاه التام بالإمكانيات التى أتيحت لهم فى المعسكر من ملاعب التدريب إلى صالة الجيمانزيوم وغرف الاجتماعات، وتمنى اللواء نبيل سلامة التوفيق للفريق الضيف فى المباريات المقبلة بالبطولة.
ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث فى المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مناصفة مع كوت ديفوار فى المركز الثانى، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة جنوب أفريقيا يشيد بإمكانيات مصر فى استضافة الكان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.