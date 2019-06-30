سوبر كورة.. من يقود مران بيراميدز بعد العودة للتدريبات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء مبارياته فى بطولة الدورى العام.
ووجه مسئولو بيراميدز الشكر للأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق للفريق، وجهازه المعاون بعد انتهاء الموسم، وبالتالى لا يتواجد جهاز فنى بشكل رسمى داخل النادى حالياً.
ويتواجد بيراميدز فى المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 70 نقطة بعد إنتهاء جميع مبارياته ببطولة الدورى، بينما الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقي له 3 مباريات.
وكان مسئولو بيراميدز قد وجهو الشكر للثنائي الأجنبي سيفونتي وبينافينتي، الأمر الذى سيمنح إدارة بيراميدز حق التعاقد مع ثنائى أجنبى جديد بجوار كينو وإيريك تراورى.
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