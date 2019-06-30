شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الطائرة عبد الله عبد السلام ينشر سيلفى من معسكر سلوفينا قبل تشالينجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله عبد السلام الفتى الأسمر لمنتخب الكرة الطائرة و النادى الأهلى صورة سيلفى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك من معسكر الفراعنة بسلوفينيا .

وظهر مع عبد السلام فى السيلفى رشاد شبل نجم منتخب مصر للكرة الطائرة ، وذلك خلال تواجدهما هناك استعدادا لخوض منافسات بطولة تشالنجر .

و يشارك منتخب مصر فى منافسات بطولة التشالنجر، المقرر لها الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل، بسلوفينيا.

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و خاض المنتخب معسكر الأسبوع الماضى فى همولندا قبل التوجه إلى سلوفينيا إستعدادا لخوض منافسات البطولة ، و يرأس بعثة المنتخب أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للإتحاد و القائم بأعمال الرئيس .

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا على دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.

يذكر أن عبد السلام خاض موسما قويا مع الأهلى مؤخرا بحصوله على لقب الدورى و كأس مصر و بطولة أفريقيا التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره .