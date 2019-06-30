شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن أبو جريشة: مواجهة أوغندا ليست سهلة.. والأوناش فريق منظم هجوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبو جريشة، نجم الإسماعيلى السابق، أن مواجهة الفراعنة وأوغندا، المحدد لها التاسعة مساء اليوم الأحد فى ختام الدور التمهيدى لبطولة أمم أفريقيا 2019 ليست سهلة، فى ظل مواجهة فريق منظم فى خطوطه الدفاعية والهجومية .

وأضاف أبو جريشة، فى تصريح لـ الخليج 365، أن منتخب مصر يحتاج لتخطى عقبة أوغندا للصعود كأول المجموعة الأولى .

وأشار أبو جريشة إلى أن منتخب أوغندا يتميز بالتنظيم الدفاعى والهجومى، مؤكدا أنه يرى أن يجرى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب تغييرا واحدا فى التشكيل أو اثنين .

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ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتى الفراعنة أمام زيمبابوى و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدى الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.