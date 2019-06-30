شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهالى أسيوط يتوقعون فوز منتخب مصر على أوغندا بثلاثة أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع أهالى محافظة أسيوط، فوز المنتخب المصرى اليوم على أوغندا، بنتيجة 3 - صفر، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال محمد إسماعيل، أحد أبناء محافظة أسيوط، إنه يتوقع فوز المنتخب المصرى بنتيجة 2 - صفر على منتخب أوغندا، وإحراز اللاعب محمود تريزيجيه وعبدالله السعيد الهدفين، مطالبا لاعبى المنتخب المصرى بالتركيز واللعب برجوله وإسعاد الجماهير المصرية بتصدر المجموعة الأولى، فيما تمنى المواطن حسام توفيق، فوز المنتخب وإحراز 3 أهدف منهم هدفين للاعب محمد صلاح بإصرار.

وأضاف أحمد مصطفى، أحد الأهالى، أن المنتخب المصرى سوف يفوز اليوم، على منتخب أوغندا، بنتيجة 3 - 1، بأقدام اللاعب طارق حامد و محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، وشاركه فى الرأى محمد القاضى، قائلا أن المنتخب المصرى سوف يفوز بنتيجة 2 صفر، مشيرا إلى أداء اللاعب المتميز تريزيجيه، والصعود كأول مجموعة، موجها رسالة للاعبى المنتخب المصرى باللعب وعدم إرجاع الكرة للخلف لحارس المرمى، ومتمنيا أن يقدم اللاعب عبدالله السعيد مستوى جيد لأنه حتى الآن لم نشعر بوجوده.

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ويخوض المنتخب الوطنى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة هامة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.



