شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة غينيا وبوروندى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب غينيا مع بوروندى، فى السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر .

ويسجل منتخب غينيا الظهور الـ 12 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما حقق إنجازاً وحيداً طوال تاريخ مشاركاته فى البطولة يتمثل فى احتلال المركز الثانى بنسخة 1976 التى أقيمت بإثيوبيا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نابى كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزى مع منتخب غينيا فى مباراة اليوم بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام نيجيريا.

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من أن منتخب بوروندى نجح فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم طوال مشواره بالتصفيات، ليحتل مركز الوصافة خلف منتخب مالى صاحب الصدارة متفوقاً على منتخبى الجابون وجنوب السودان، إلا أنه خالف التوقعات فى المونديال الأفريقى بتذوق مرارة الهزيمة فى مباراتيه الماضيتين.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة غينيا وبوروندى

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ـ يقع المنتخبان فى المجموعة الثانية التى تضم أيضاً مدغشقر ونيجريا

ـ المباراة تقام على ملعب السلام

ـ يحتل منتخب غينيا المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة

ـ تذيل منتخب بوروندى جدول ترتيب المجموعة الثانية بلا رصيد من النقاط

ـ تلقى بوروندى هزيمتين أمام نيجيريا ومدغشقر بنتيجة 1 – 0

ـ تعادل منتخب غينيا فى الجولة الأولى مع مدغشقر بنتيجة 2\2 قبل أن يخسر فى الجولة الثانية أمام نيجيريا 1/0