شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. محمد صلاح يهز شباك الأوناش فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى منتخب مصر مع نظيره أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وسبق والتقى المنتخبان فى 23 مباراة، وكانت آخر مواجهة منذ عامان، وتحديدا يوم 6 سبتمبر 2017 .

والتقى المنتخب الوطنى مع أوغندا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العام 2018، وتغلب الفراعنة على الرافعات بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح، بتمريرة رائعة من عبد الله السعيد.

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لاول مرة فى تاريخ البطولة ، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة ، و الاسكندرية و الاسماعيلية، والسويس، والدفاع الجوى، بالإضافة إلى السلام

وكان منتخب الفراعنة قد تغلب فى أول جولتين امام منافسيه، حيث فاز على زيمبابوى بهدف دون رد أحرزه محمود تريزيجيه، ثم الفوز على الكونغو بهدفين سجلهما أحمد المحمدى و محمد صلاح.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا ، ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.