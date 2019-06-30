شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم منتخب مصر أمام أوغندا قبل موقعة أمم أفريقيا 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة الحالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.

ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما قدمه منتخب الفراعنة أمام أوغندا قبل موقعة "كان" 2019..

- تاريخ مواجهات مصر وأوغندا

خاض المنتخبان 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

- آخر مباراة جمعت بين مصر وأوغندا

آخر لقاء جمع منتخبى مصر وأوغندا كان فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى أقيمت فى روسيا 2018، وفاز الفراعنة بهدف دون رد، أحرزه محمد صلاح ليتأهل بعدها المنتخب الوطنى للمونديال.



- عمرو زكى هداف الفراعنة فى شباك أوغندا - عمرو زكى هداف الفراعنة فى شباك أوغندا

سجل منتخب الفراعنة 48 هدفًا فى المنتخب الأوغندى خلال المواجهات الـ 24 السابقة، فيما استقبل 22 هدفًا، حيث يتصدر عمرو زكى مهاجم المنتخب السابق قائمة هدافى الفراعنة فى تاريخ مواجهات المنتخبين برصيد 4 أهداف سجلها فى المباريات الودية بين المنتخبين.

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- مصر لا تخسر من أوغندا فى كأس الأمم الأفريقية

سبق والتقى منتخب مصر أوغندا فى 4 مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حقق خلالها المنتخب الوطنى الفوز فيها جميعًا ولم يتلق أى هزيمة، وكان أول لقاءتهما فى "كان" 1962، عندما التقى المنتخبان وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وبعدها واجه منتخب مصر ونظيره الأوغندى فى كأس الأمم الأفريقية عام 1974 وفاز الفراعنة أيضًا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور المجموعات.

وفى كأس الأمم الأفريقية عام 1976 كرر منتخب مصر فوزه على أوغندا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

أما آخر لقاء جمع بين مصر وأوغندا فى كأس الأمم الأفريقية كان فى نسخة 2017 التى أقيمت فى أنجولا، حيث التقى المنتخبان فى الجولة الثانية من دور المجموعات وفاز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد.