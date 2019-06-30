المقاولون العرب يواصل معسكره فى الإسكندرية استعداداً للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب معسكره فى مدينة الإسكندرية اليوم الأحد، ضمن استعداد ذئاب الجبل لمواجهة النادى الأهلى فى ختام مسابقة الدورى العام.

وكان عماد النحاس، مدرب المقاولون، قد اصطحب اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق صباح أمس، السبت، حيث عاد لاعبو المقاولون العرب إلى التدريبات فى بداية الأسبوع الماضى بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها ذئاب الجبل عقب مباراة بتروجت فى الدورى العام.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمقرر إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن نادى المقاولون كان قد أنهى إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق، ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، ووقع فاروق على عقد لمدة موسمين بحضور المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادى، وعماد النحاس المدير الفنى، كما وقع محمد عصام على عقد لمدة 4 مواسم فى صفقتى انتقال حر بالنسبة للاعبين.

كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية، وأتم المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادى إجراءات ضم اللاعب بعد الحصول على توقيعه لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر.