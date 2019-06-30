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المصرى البورسعيدى يتدرب على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم مرانه الصباحي وهو المران الذي خصصه الجهاز الفني للفريق بالكامل لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين ،  حيث اشتمل المران على وحدات تدريبية للعدو لمسافات طويلة ، ثم تم تقسيم اللاعبين الى مجموعات صغيرة العدد تؤدي كل منهم عدد من الوحدات التدريبية سواء المتعلقة بالقوة أو السرعة.


كما شهد المران أداء اللاعبين لعدد من التدريبات الترفيهية المتنوعة.


ويواصل المصرى مساء اليوم تدريباته اليومية على الاستاد وذلك في اليوم الثاني لبدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري بقيادة سمير حلبية، تجديد تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020/2019.

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وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أتم إجراءات تجديد التعاقد مع حسام عياد حارس مرمى فريق تحت 20 عام بالنادي وذلك لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023، كان الحارس حسام عياد والذي يلعب لصفوف فريق الشباب الفئة العمرية 1999 قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال المواسم القليلة الماضية وذلك بعد ظهور الحارس بمستوى طيب مع كافة فرق قطاع الناشئين بالنادي المصري خلال السنوات الأخيرة.

 

كما أتم مجلس إدارة النادي المصري أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم  الليبي مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين اعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي أولى صفقات المصري للموسم الجديد.

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