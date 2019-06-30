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المقاصة يشترط ضم كاسونجو مقابل انتقال أنطوى للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع مصر المقاصة، لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي في الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومي منذ ضمه من الأهلي.

 

وطلب مسئولو المقاصة من الزمالك الحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض المنتهية إعارته للوحدة السعودي مقابل انتقال أنطوى للزمالك في صفقة تبادلية.

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وتتوقف حاليا المفاوضات في تلك الصفقة حول رؤية الجهاز الفني للزمالك في عدم عودة كاسونجو في الموسم المقبل وضم أنطوي بدلا منه من عدمه بجانب استطلاع رغبة اللاعب الكونغولي حول انتقاله للمقاصة من عدمه.

 

ويرغب مسئولي النادي الفيومي في إتمام الصفقة وتسهيل الأمور أمام الأبيض خاصة إن المقاصة يرغب في ضم أكثر من لاعب من القلعة البيضاء علي سبيل الإعارة بعيدا عن صفقة أنطوى.

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